Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini in collegamento da casa con abito da sera e pantofole

Elettra Lamborghini presentissima in questa prima puntata dell'Isola dei Famosi anche se in collegamento da casa. La cantate sarebbe dovuta essere in studio insieme a Zorzi e Iva Zanicchi per fare da opinionista ma a causa della sua positività al covid.

Il collegamento da casa con Elettra Lamborghini

Prima di aprire il collegamento con Lamborghini Ilary Blasi l'ha annunciata: "Doveva essere con noi anche Elettra Lamborghini, ma abbiamo dovuto rimandare l'appuntamento, poi ci collegheremo anche con lei".

Con lei sul divano il suo cagnolino "non mi sopporta più" ha confessato Elettra vestita con un bellissimo abito nero accompagnato da pantofole e guanti. "Prima di tutto come stai?" ha chiesto Ilary, "Sto benissimo. Mi sfracasso…mi sto un po' annoiando, diciamo così. Il mio cane non mi sopporta più". "Come ti sembrano i naufraghi? C'è un tuo preferito? Sei più Burinas o più Rafinadas?" ha chiesto la conduttrice "Mi piacciono, ma tu sei più bella. Ti devo fare i complimenti. Siamo vestite anche dello stesso colore. Se sono più Burinas o più Rafinadas? Con il tatuaggio che ho, non posso certo essere una rafinadas, lo vuoi vedere?" ha risposto con una risata. "C'e un naufrago che mi sta molto simpatico, Paul Gascoigne" (del quale però non è riuscita a pronunciare bene il nome).

"Mi raccomando non mancare nella prossima puntata, che sarà giovedì prossimo!" ha esclamato Ilary, "Mi mancate un sacco, spero di vedervi presto. Spero di essere negativa" così si è concluso il collegamento.

Tommaso Zorzi ha poi commentato la presenza di Elettra come opinionista: "La conosco, è burina come tutti noi. Siamo un team di burini. Noi ci conosciamo da un po'. Lei è super carina. Secondo me è un valore aggiunto per questo programma, mi dispiace che non sia qui perché il trio Zanicchi, Zorzi, Lamborghini regalerebbe tante emozioni".