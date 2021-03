Elettra Lamborghini positiva al coronavirus, toto-nomi per sostituirla all'Isola

L'Isola dei Famosi è ormai alle porte e già deve fare i conti con la prima assenza per Covid, quella di Elettra Lamborghini che, insieme ad Iva Zanicchi, è stata scelta nel difficile e delicato ruolo di opinionista. Ad annunciarlo è AdnKronos.

La cantante dovrà ovviamente osservare il periodo di quarantena e non presenzierà alle prime puntate del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Mediaset, per fronteggiare questa illustre e strategica assenza, starebbe già vagliando varie ipotesi tra le quali affiancare alla Zanicchi un altro opinionista che potrebbe occuparne il posto della Lamborghini fino al suo ritorno. Il nome più gettonato pare sia quello di Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma per ora non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

"Io sono carica come una balestra – aveva spiegato la Lamborghini a Verissimo - È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva. Non ho mai fatto niente di estremo, mai esposta la mercanzia, anche per questo i miei a casa, e la mia famiglia in generale, non ha mai avuto problemi a riguardo". La cantante ha poi continuato: "Sono sempre stata super libera, però ero tutto fumo. Sono cresciuta con quattro fratelli, da bambina mi chiamavano Ercolina, perché picchiavo tutti. Facevo lo show ma non bombavo mai. Più pacata, metto vestiti più sobri. Dico sempre che sono tutto fumo e niente arrosto. Ho usato me stessa per dare un aiuto ai giovani, per fargli capire che non bisogna giudicare il libro della copertina".