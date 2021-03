Isola, scoppia la lite tra Elettra Lamborghini e Gilles Rocca: "Cafone"

Scintille in diretta tra Elettra Lamborghini e Gilles Rocca all'Isola dei Famosi. Tutta colpa dell'atteggiamento dell'ex fonico Rai che, a detta della cantante, avrebbe avuto "modi aggressivi" nei confronti di un'altra naufraga, ovvero Mireya Stabile. Ma lui ha rimbalzato le accuse al mittente.

La lite tra Elettra e Gilles

Nel corso della puntata in onda ieri, infatti, Gilles si è rivolto con un po' di risentimento alla concorrente Mireya, tanto da scatenare l'ira di Elettra, opinionista in studio. "E poi dici che non sei aggressivo, Gilles? Scusami, ma che maniere sono? Sei un cafone", lo ha attaccato. Lui, dal canto suo, ha replicato giustificandosi, per poi cadere in una gaffe: non riconoscendo la voce di Elettra, ha chiesto chi stesse parlando. Ilarità in studio.

Il precedente con Daniela Martani

Per comprendere quanto accaduto, è necessario fare un passo indietro. Proprio ieri Gilles aveva avuto un altro scontro con Daniela Martani: l'ex pasionaria di Alitalia lo aveva accusato di essersi mostrato aggressivo nei suoi confronti, tanto da ricordarle atteggiamenti subiti nel suo difficile contesto familiare, e lui si è offeso di fronte a simili accuse arrivando a minacciare l'abbandono. A riportare la pace ci ha pensato Tommaso Zorzi, che ha sottolineato come l'atteggiamento di Gilles non voleva essere violento ma semplicemente irritato.

A far infuriare Gilles è stata, in particolare, l'accusa di usare aggressività verso le donne. Il naufrago si è infatti difeso dalle accuse spiegando che in passato ha tenuto veri e propri corsi contro la violenza sulle donne in alcune scuole della sua città, Roma, insieme alla sua fidanzata Miriam Galanti.