Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: "Barcollo ma non mollo. Il maschio alfa? Elisa Isoardi"

Elettra Lamborghini ancora una volta in collegamento da casa sua per colpa della sua positività al covid. Rispetto alla puntata di lunedì, però, c'è un grande cambiamento era da sola: il suo cagnolino è morto. La prima domanda di Ilary Blasi è stata "Come stai?", "Barcollo ma non mollo" è stata la risposta dell'opinionista.

Elettra Lamborghini e l'Isola dei Famosi

"Qual è il naufrago che più ti piace? e l'uomo alpha?" le ha chiesto la conduttrice. "Non ho ancora inquadrato del tutto questi naufraghi, forse il maschio più alpha al momento, lì dentro, è Elisa Isoardi, e mi sa anche che qualcuno si sta innamorando, ma devo ancora capire" ha risposto Lamborghini. "Se ci fosse un premio Elettra a chi lo daresti?" continua Blasi, "Di sicuro darei il premio rinco ai due sull'Isola dei Parassiti. Ilary ma perché non mi mandi una settimana ad aiutare Ubaldo e Fariba?" ha chiesto l'opinionista, riferendosi ai due concorrenti sulla Parasite Island. "Intanto vieni qui in studio, poi vediamo", le risponde la conduttrice.

Blasi ha anche annunciato che Elettra ha in serbo una sorpresa per il suo arrivo in studio, però tutto rimane un mistero.

A Iva Zanicchi l'onore di salutare l'opinionista: "Detto in bolognese... senza tette eh?!" (riferendosi alla profonda scollatura dell'abito leopardato di Elettra), "Eh sì, ho portato due amiche" risponde con il sorriso la cantante.