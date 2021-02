Isola, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste: "Pronte a twerkare insieme"

La nuova edizione del reality show è al via il 15 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi

“Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo”. Così Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, in esclusiva domani a Verissimo, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de “L’isola dei Famosi” in veste di opinioniste al fianco della conduttrice Ilary Blasi. La nuova edizione è ufficialmente al via lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5.

Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste dell'Isola 2021

Se per Elettra si tratta della prima volta nelle vesti di opinionista, Zanicchi si è già sperimentata più volte del ruolo, ad esempio in occasione del Grande Fratello Vip. Ai microfoni del talk show la Lamborghini si dice entusiasta per questa nuova esperienza: “Io sono carica come una ‘balestra’”.Ventisei anni, cantante di professione, Elettra conosce bene le dinamiche dei reality show: la sua carriera è cominciata proprio nei reality in Spagna, in cui ha partecipato facendo molto parlare di sé per aver collezionato un flirt saffico.

Anche la Zanicchi non vede l’ora di trasmettere la giusta energia ai naufraghi: “Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile. E sull’esplosiva campagna di viaggio confida: “Mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”.

L'accoppiata è inedita e riserverà molte sorprese. Ad accomunarle è infatti l'irriverenza. Infine, una divertente promessa al pubblico da parte di Iva che dice: “Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”.