Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: “Mio fratello vive da eremita, senza gas e tv. Mi sta insegnando diverse cose”

Elisa Isoardi è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo un rincorrersi di indiscrezioni, la conferma ufficiale è arrivata dalla stessa conduttrice che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato i motivi che l’hanno indotta a decidere di intraprendere un’esperienza televisiva decisamente inedita nel suo percorso professionale.

Il reality show condotto da Ilary Blasi partirà su Canale 5 lunedì 15 marzo e per prepararsi all’avventura Elisa è tornata nel paesino dove è nata, Monterosso Grana, un paesino di 500 abitanti sulle montagne piemontesi, in provincia di Cuneo, da cui andò via a 16 anni: “Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta... tutte cose che spero mi torneranno utili ora. Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura”.

Elisa Isoardi: “Sull’Isola voglio portare un po’ di mio fratello”

Elisa Isoardi ha le idee ben chiare: “Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello”, ha raccontato, spiegando come lo stile di vita intrapreso dal fratello maggiore siano per lei un grande sostegno alla vigilia della partenza. “Ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco”, ha confidato: “Mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”.

Perché Elisa Isoardi partecipa all’Isola dei Famosi

La scelta di partecipare a un reality arriva in un periodo decisivo per la vita di Elisa Isoardi che, tuttavia, non segna affatto un momento difficile della sua carriera: “La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita”, ha precisato: “Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”.

Se la Rai è un capitolo chiuso? “Come dico sempre ai miei autori, ragioniamo su un blocco per volta. Voglio farmi sorprendere e andrò dove sentirò che è giusto andare”, il suo commento: “In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”.

Elisa Isoardi e la storia con Matteo Salvini

Oggi Elisa Isoardi è ufficialmente single. Con buona pace dei fan più romantici, il rapporto con Raimondo Todaro stretto durante il percorso a ‘Ballando con le stelle’ non si è rivelato nulla di più di quello che entrambi avevano sempre assicurato: solo un’amicizia. Nel passato sentimentale della conduttrice la storia d’amore con Matteo Salvini, durata quasi quattro: “Ho imparato anche da quella storia, nonostante tutta l’attenzione mediatica che c’era. Se le persone mi trattassero diversamente quando ero la sua fidanzata, io non l’ho avvertito... probabilmente lo avranno fatto e sono io che sono tonta”, dice ora ripercorrendo quel periodo: “Di certo però, andavo dritto per la mia strada e quello che facevo avevo continuato a fare. Non è che ho condotto improvvisamente Sanremo perché stavo con lui”.