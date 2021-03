Isola, Elisa Isoardi parla con la mamma: "Perdonami per quello che ho fatto"

Nella puntata di ieri sera una sorpresa speciale per la conduttrice. In studio c'è sua madre Irma e finalmente può dirle quello che si teneva dentro da tempo

(Nel video Elisa Isoardi parla con sua madre Irma)

Una bella sorpresa all'Isola dei Famosi per Elisa Isoardi, che la scorsa settimana aveva parlato di un periodo difficile vissuto con sua madre, tenuta lontana per diversi mesi a causa di alcune tensioni. In studio, ieri sera, la signora Irma ha salutato sua figlia durante un collegamento in Palapa: "Ciao bambina mia". E la conduttrice non trattiene le lacrime.

La mamma continua a incoraggiarla: "Sono tanto orgogliosa di te, forza. Cerca di arrivare alla fine. Ce la devi fare. Tuo fratello ti manda un grosso bacio, ti pensa sempre. Papà sta bene, siamo tutti contenti e ti guardiamo. Sei forte". Elisa Isoardi fa fatica a trattenere la commozione, felicissima di ascoltare le parole di sua madre.

Prima di chiudere il collegamento, Ilary Blasi chiede a Elisa se c'è altro che deve dire alla mamma, qualcosa di più importante. Non se lo fa ripetere due volte: "Ti voglio bene gliel'ho sempre detto. Devo dirle scusa. Perdonami per quello che ho fatto". La signora Imma la tranquillizza: "Sbagliamo tutti, anche noi genitori sbagliamo. Stai tranquilla e adesso concentrati sull'Isola". Ilary, però, va più a fondo e chiede il motivo delle scuse. Elisa Isoardi risponde senza filtri: "Non sono stata molto buona con lei. L'ho allontanata. Sono scappata perché stavo sbagliando e non avevo il coraggio di confrontarmi con lei, con una donna così fiera che mi ha cresciuta da sola e che ha fatto un sacco di sacrifici per me. Stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere, ma lei lo sentiva e mi stava vicino da lontano, solo che io mi negavo. Scusa per tutto il tempo perso. Io la amo e non voglio perderla più". "Anche io ti amo tantissimo - replica Irma - Quando torni stiamo tanto insieme e ti riempio di baci".