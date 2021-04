Elisa Isoardi dopo l'infortunio agli occhi: "Non posso stare esposta al sole"

Mai s'era vista un'Isola dei Famosi così sfortunata in termini di infortuni. Com'è noto, infatti, dopo l'abbandono di Brando Giorgi, costretto a lasciare il gioco a causa del distacco della retina, anche Elisa Isoardi ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5 per problemi all'occhio. E così oggi la conduttrice aggiorna day by day i fan a proposito delle sue condizioni di salute. L'ultimo post è arrivato ieri sera, a poche ore dall'ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi.

"Ciao ragazzi - fa sapere Elisa - io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali". A corredo del messaggio c'è proprio una foto in cui la presentatrice piemontese indossa un bel paio di occhiali da sole e sorride per rassicurare i follower. Elisa, insomma, sta meglio ma continua a sottoporsi a tutti gli accertamenti di rito.

GIà qualche giorno fa aveva voluto ringraziare tutti per il sostegno ricevuto virtualmente. "Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene - aveva assicurato - Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere".

Nessun pentimento a proposito della partecipazione ad una trasmissione così ostica: "È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita". E intanto pare proprio che l'audacia di Isoardi sarà premiata, tanto che c'è chi parla di un nuovo importante impegno professionale proprio sulla rete ammiraglia Mediaset: un nuovo inizio per lei, nata e cresciuta in Rai.