Isola, Elisa Isoardi in lacrime per la mamma: "Vorrei chiederle scusa"

(Nel video Elisa Isoardi si commuove parlando della mamma)

Il rapporto con sua madre è una ferita aperta per Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo aver visto una clip che parlava di loro e di un periodo difficile, attraversato recentemente, in cui sono state lontane, non trattiene le lacrime in Palapa.

"Sono stata cresciuta da mamma sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico - ha detto commossa - ho una grande ammirazione per lei. Sto facendo fatica a non piangere. Non gliel'ho mai detto, poi c'è stato questo periodo in cui non ci siamo tanto prese. Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché a casa è tutto molto veloce e violento, la vita è veloce e non si pensa invece qui c'è tempo per pensare". Non è mai troppo tardi, però, ed Elisa vuole recuperare le parole non dette e il tempo perso: "Vorrei per la prima volta chiederle scusa, perché quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla dei momenti insieme".

Stare sull'isola, lontana da casa e dagli affetti, sta aiutando Elisa Isoardi a rimettere insieme alcuni pezzi importanti, tra cui appunto il rapporto con la madre. Il suo pensiero va al futuro: "Quando torno voglio fare un viaggio con lei - ha detto - voglio stare sola con lei per un po'. Siamo due donne molto forti e il ti voglio bene non è proprio di uso comune tra noi". A tranquillizzarla è Ilary Blasi, che per un minuto toglie gli abiti della conduttrice e indossa quelli di mamma: "La mamma lo sa, te lo legge negli occhi anche se non dici nulla".