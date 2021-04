Isola dei Famosi: chi è Emanuela Tittocchia, carriera, vita privata e fidanzato

Emanuela Tittocchia è una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 2021. L'attrice e conduttrice è entrata a far parte del cast dell'Isola durante l'undicesima puntata del reality. Scopriamo chi è.

Isola dei famosi: chi è Emanuela Tittocchia

Nata il 23 luglio del 1970 a Torino, Emanuela Tittocchia è conosciuta dal grande pubblico per aver recitato in Centrovetrine con Alex Belli. Dopo anni nel mondo dello spettacolo è riuscita a raccontare di aver sofferto di anoressia durante l'adolescenza che l'ha portata all'amenorrea, ovvero mancanza di ciclo mestruale, Titocchia ha anche affermato di essersi sottoposta a molti interventi chirurgici, tra cui una mastoplastica additiva. Proprio di quest'ultima operazione ha parlato a Live non è la D'Urso confessando di aver trovato il chirurgo sbagliato: ha rischiato un'emorragia interna.

Emanuela ha una laurea in architettura ottenuta al Politecnico di Torino, ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo e quindi ha deciso di frequentare la Scuola di Recitazione del Teatro Nuovo di Torino.

Tittocchia è stata fidanzata con Fabio Testi, tra i due però finì mentre la showgirl partecipava al programma La Talpa: in quell'occasione scoprì che il compagno era stato fotografato con un'altra donna e per questo lo lasciò. Nel 2017 parlò di Testi e confessò di aver aver perso il bambino che stava aspettando da lui proprio nel periodo della rottura.

"Nel periodo in cui stavo con Fabio Testi, ho scoperto di essere incinta - ha spiegato - È accaduto all'inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione. Deve sapere che quando mi sono ammalata di anoressia mi è sparito il ciclo per sette anni, una cosa che può succedere in chi soffre di disturbi alimentari. Inizialmente ho pensato a questo". All'epoca, Emanuela scelse di non dire nulla a Testi: "Era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Avevo ancora troppe paure dentro. Ho pensato: appena mi sentirò felice e avrò solo sensazioni positive glielo dirò. Forse non mi fidavo totalmente di lui. Eravamo veramente all'inizio della nostra relazione

Isola: il lavoro e la carriera di Emanuela Tittocchia

Emanuela Tittocchia è un'attrice, conduttrice e showgirl. Dopo alcune apparizioni nelle tv locali del Piemonte è passata agli eventi mondani nazionali, ma la sua passione per la recitazione l'ha portata anche su molti teatri del Belpaese per recitare in "Che bella idea!" nel 1994, suo esordio, e poi ancora in “L’Avaro”, “C’era una volta un re”, “A piedi nudi nel parco”.

Dopo aver recitato il ruolo di Carmen Rigoni in Centovetrine, è stata inviata di Voyager, ha recitato in Un Posto al Sole e nel 2008 nel film per la tv “Non smettere di sognare”. Poi la partecipazione al reality "La Talpa" dove viene eliminata nella prima puntata. Tittocchia è spesso in tv come opinionista a Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Tra le sue frequentazioni più note quelle con Biagio D’Anelli e Mariano Catanzaro. Entrambe finite non benissimo: con il primo ha avuto molti alti bassi, tutti raccontati nei salotti di Canale 5, con il secondo invece ha avuto una relazione che l'ha fatta soffrire molto a causa dei ripetuti tradimenti; l'infedeltà è stata confermata anche dall’influencer Deianira Marzano.