Enrico Papi lascia l'Isola dei Famosi? "Ilary Blasi e i vertici Mediaset sono furiosi": cosa sta succedendo

Non sono passate nemmeno due settimane dall'inizio dell'Isola dei Famosi che già serpeggiano voci su presunte antipatie tra i protagonisti del reality. Almeno per ora, però, i naufraghi spediti in Honduras non c'entrano: a far parlare sono Ilary Blasi ed Enrico Papi, indicati come al centro di una lite che potrebbe sfociare con l'abbandono del nuovo opinionista a pochi giorni dal suo debutto.

Un breve riassunto sui precedenti. Già dopo la prima puntata dell'Isola, si parlava di una lite durante una pausa pubblicitaria tra Ilary ed Enrico: lei gli avrebbe chiesto, per vie traverse, di ridimensionarsi nell'atteggiamento, un po' come Vladimir Luxuria che interagisce quando necessario. Un accenno a quanto avvenuto è stato poi ricollegato a tale maretta nella scorsa puntata, quando la conduttrice gli ha tolto la parola. A ciò va aggiunto il gesto di lui che le ha strappato la busta dell'eliminato in diretta, facendo infuriare Ilary e non solo. Infatti: "La partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ Ilary Blasi è stata disastrosa" racconta oggi la pagina Instagram Pipol Gossip che fa proprio riferimento al gesto della busta come causa di un malumore anche dei vertici Mediaset che potrebbe avere delle conseguenze.

"Un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset", si legge ancora, "disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico (reduce da una serie di flop) che non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi; ma è palese che al centro del palco vorrebbe star lui". Quindi la previsione che, se dovesse avverarsi sarebbe clamorosa: "Non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso". Al momento sulla faccenda non ci sono comunicazioni ufficiali: cosa succederà sarà tutto da vedere.