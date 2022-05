Estefania e Roger, fine di un amore a favore di telecamera?

Estefania e Roger durante la sedicesima puntata dell?Isola dei Famosi hanno deciso di porre fine alla loro storia, tra accuse reciproche di aver studiato a tavolino la relazione per incuriosire il pubblico.

La coppia di questa edizione dell?Isola si mostrata sempre più lontana. Non solo fisicamente, dopo che la modella è approdata su Playa Sgamada, ma anche sentimentalmente.

A incrinare il rapporto tra i due l?arrivo sull?Isola dell?ex di lui, Beatriz. A riferire alla Bernal la vicinanza tra gli ex è stata nel corso della settimana Laura Maddaloni, appena sbarcata su Playa Sgamada.

Estefania non è più convinta dell?amore verso il modello e decide di troncare la relazione: ?Sono troppo delusa, non ho più voglia di niente, dopo quello che mi ha detto Laura e ho visto nelle clip. Non credo che si sia lasciato definitivamente con Beatriz. Mi ha messo in una situazione scomoda e preferisco fare un passo indietro e ho deciso di finire il rapporto?, dice la modella nel corso della puntata, che ha modo di confrontarsi in duro faccia a faccia con Balduino.

Il confronto tra Estefania e Roger

Estefania sempre decisa a dire addio al ragazzo e subito argomento:?Io ci tenevo a te. Non penso che tu e Beatriz avete finito davvero la loro storia. Hai fatto questo teatrino, tu sapevi che lei veniva qui. Mi hai messo in una situazione scomoda?, esordisce infastidita la Bernal, che accusa l?ormai ex: ?Come uomo ti manca tantissimo di crescere e maturare. Spero che anche Beatriz possa aprire gli occhi come me!?

Roger, che nei giorni scorsi aveva mandato un bigliettino a Beatriz per manifestare il suo amore, durante il confronto sembra aver mutato atteggiamento verso la partner.

In particolare il modello evidenzia come avesse spiegato ad Estefania di essersi accordato con l?ex Beatriz per farla andare alla diretta come ospite, così da aiutarla con la sua carriera: ?Iniziata la relazione con te ti ho spiegato che la mia ex andava in studio?, chiosa il modello, che, messo alle strette dall?argentina, rinfaccia alla ragazza di aver architettato la storia d?amore per conquistare i favori del pubblico: ?Non sono venuto qua a cercare un amore. Lei mi ha detto giochiamo su questa cosa dell?amore, fa bene al pubblico. Io le ho raccontato di mio figlio e mia mamma, di lei non so niente?.

Ma Estefania non ci sta e contrattacca, accusando Roger di usare il pretesto della relazione per andare avanti nel gioco: ?La nostra relazione è iniziata per un?intesa fisica. E? lui che vuole giocare con me per arrivare fino alla fine. Se vuoi giocare impara a recitare?.

Balduino rilancia con accuse pesanti verso l?argentina: ?Cercava solo la telecamera quando ci baciavamo?.

I due si lasciano definitivamente e Estefania rende al modello la collana che gli aveva donato. La fine di un amore studiato a tavolino?