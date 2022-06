Isola dei Famosi: Estefania vicina ad Edoardo. Ecco cosa è accaduto nel resort in Honduras

Questa edizione dell?Isola dei Famosi, ormai prossima agli sgoccioli, stata all?insegna dell?amore. Tante le coppie, consolidate o in itinere, che sono nate all?interno del reality di Canale 5. Tra le storie più appassionanti del programma, quella tanto discussa tra Estefania e Roger a favore di telecamera, e l?altra, mai sbocciata, proprio a causa delle telecamere, tra Edoardo e Mercedesz. I fan più fedeli del programma ricorderanno che in realtà il fratello di Guendalina ha sempre avuto un debole per la modella argentina che però gli ha rifilato un due di picche, per buttarsi fra le braccia di Balduino. Eppure dopo l?eliminazione del brasiliano e la rasatura di Edoardo, Estefania non ha risparmiato battute lusinghiere al videomaker romano. ?Non devi essere insicuro e pensare che non sei bello. Guarda che ad esempio adesso stai da Dio. Con questi capelli rasati stai molto meglio fidati. Per me da 1 a 10 sei un 8. [?] Adesso comunque hai chances con me?, aveva detto ammiccante la modella a Tavassi, ormai vicino alla Henger.

Cosa è accaduto nel resort

Edoardo sembra essere infatti seriamente intenzionato a conquistare il cuore dell?influencer, non cedendo alle lusinghe della Bernal, come riporta Biccy, Sembrerebbe che la modella argentina sia tornata alla carica con Tavassi, approfittando della permanenza dei due nel resort honduregno, dopo l?eliminazione del reality durante la semi-finale. ?Lui nel resort si è trovato a passare la sua ultima notte come altre due naufraghe eliminate: Pamela Petrarolo e la modella Estefania Bernal. Secondo le nostre fonti la ragazza avrebbe flirtato con Tavassi ma ricevendo un due di picche. Il fratello di Guendalina davvero aspetta di guardare Mercedes Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto?, scrive la testata specializzata in gossip.

Estefania divisa tra Roger e Edoardo

Oggi, direttamente dalla pagina Instagram de L?Isola dei Famosi, Estefania ha rotto il silenzio su Edoardo Tavassi, spendendo alcune parole su di lui, che sembrerebbero alimentare le voci di un avvicinamento: ?Posso dire che Edoardo è diventato un figo pazzesco. Noi siamo amici quindi se mi piace o no questa cosa non la posso dire, ma è diventato un figo pazzesco. Quindi mai dire mai?. Però il cuore della bella argentina sembra ancora battere per Balduino: ?Certo che mi piace Roger e ne abbiamo già parlato noi, appena torno a Milano ci rivedremo?.