Isola dei Famosi, Fariba già a rischio espulsione (per colpa di un assorbente)

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è finita subito a rischio espulsione all'Isola dei Famosi. Il motivo è legato all'utilizzo di un assorbente per accendere un fuoco in spiaggia. Provata dalle condizioni di difficoltà a cui sottopone il reality di Canale 5, la donna ha pensato ad un escamotage di sopravvivenza, ma è stata presto redarguita dalla produzione.

Nella giornata di ieri, Fariba ha portato un assorbente ai compagni per tentare di accendere un fuoco che scaldasse gli altri naufraghi e utile a cucinare il cibo. Fra i cavilli del contratto dell'Isola, però, ci sarebbe la clausola che vieterebbe ai naufraghi l’accensione con oggetti non presenti sulla spiaggia, come ad esempio fogli di carta. Immediata, infatti, è arrivata la comunicazione degli autori: "Cari naufraghi di Parasite Island avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete assolutamente spegnerlo. Pena l’espulsione definitiva da L’Isola dei Famosi". Niente espulsione, dunque, per questa volta: per ora è bastato un avvertimento.