Isola, Fariba Tehrani ancora nell'occhio del ciclone, Persia: "Hai rotto il c***o"

Non c'è pace sull'Isola. Ogni settimana una nuova lite e purtroppo, di nuovo, al centro dell'occhio del ciclone Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi si è scontrata prima con Andrea Cerioli e poi con Valentina Persia.

Lo spirito su Playa Reunion era abbastanza disteso dopo la festa di compleanno, con annessa cena sostanziosa, ma la magia è durata poco e lo scontro è scoppiato su come Fariba stava cucinato le lumache di mare. Andrea Cerioli ha sottolineato che aveva usato troppo acqua dolce e la naufraga si è difesa accusando di essere sempre al centro delle critiche del gruppo.

"Fariba porta allo sfinimento le persone. Poi prima parla con una persona poi con un'altra. Friba tira fuori il peggio dalle persone" ha dichiarato Andrea Cerioli, primo finalista dell'Isola.

Fariba durante la discussione ha poi cambiato interlocutore affermando di aver sentito Valentina Persia dire "Fariba ha rotto il c***o, deve uscire". La comica ha subito risposto affermando: "Ma io non ho mai detto una cosa simile e se lo avessi detto non avrei avuto problemi a dirtelo in faccia, lo sai".

In un confessionale Persia ha poi spiegato: "Parla poco bene l'italiano, ma ha capito benissimo dove andare a parare quando ti vuole far sbroccare". E infatti le immagini che seguono sono quelle della lite furiosa tra Valentina e Fariba: "Puoi dire quello che ti pare, ma hai rotto il c***o. Sei una persona cattiva dentro, butti sentenze".