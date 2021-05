Isola: Fariba a rischio ustione, Ilary Blasi costretta a interrompere la gara / VIDEO

Fariba Teherani si è battuta per non finire in nomination e ha superato egregiamente la prova

Una delle prove più spettacolari dell'Isola dei Famosi è la prova del fuoco: pericolosa, ma molto scenografica. I concorrenti che devono sfidare le fiamme le vedono aumentare piano piano fino ad arrivare a circa 30-40 centimetri dal loro corpo.

Isola: Fariba a rischio ustione per una sfida

"Mi sarei bruciata per renderti orgogliosa di me" ha urlato Fariba Teherani alla figlia Giulia Selemi in studio per lei. Rosolino e Blasi si sono così spaventati che a 5.19, di frotne alle fiamme, hanno deciso di fermare il gioco perché avevano paura che Fariba potesse farsi del male. Dallo sutio si poteva sentire sia chi la incitava ad andare avanti sia chi voleva che si fermasse.

La sfida serviva per evitare la nominatio e sia Fariba sia Roberto Ciufoli sono risultati salvi: anche Ciufolo è riuscito ad arrivare a cinque minuti e diciannove. Fariba mostrava evidenti zone rosse sul corpo, speiamo che non ci siano ripercussioni.

Isola: Giulia Salemi difende la madre

Giulia si è rivolta prima a sua mamma per chiederle di "ascoltare di più e parlare di meno" e poi ha invitato tutti i concorrenti ad avere più rispetto per sua madre, in particolare si è rivolto a Awed che aveva risposto male a Fariba in settimana: “Awed, se mi fossi rivolta così a tua madre, saresti venuto fino in Honduras a strapparmi le extension”.