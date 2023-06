Pamela Camassa eliminata dall'Isola, Filippo Bisciglia non ci sta: lo sfogo in un video (che poi cancella)

Marco Mazzoli è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023. Il conduttore radiofonico tra i più noti in Italia, conosciuto principalmente per aver ideato il programma Lo Zoo di 105 su Radio 105, è salito sul podio della classifica nella serata finale del reality al termine di una serie di eliminazioni degli altri cinque contendenti Pamela Camassa, Alessandra Druisan, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Luca Vetrone.

Nel corso della diretta televisiva, i social sono stati il luogo virtuale dove i sostenitori dei sei protagonisti hanno incitato gli utenti a votare per i loro concorrente preferito. Tra loro anche il team dello Zoo che, man mano che il programma procedeva con le eliminazioni, suggeriva quale nome preferire o eliminare. Quando è stato il momento di scegliere tra Luca Vetrone e Pamela Camassa, la squadra radiofonica ha chiesto venisse eliminata quest'ultima, gesto che non è piaciuto a Filippo Bisciglia, fidanzato della concorrente. "Sta decidendo tutto lo Zoo Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco" ha detto con ironia il conduttore di Temptation Island in un video pubblicato sui social, ma poi rimosso poco dopo.

Il sostegno di Bisciglia per Camassa è stato costante fino all'ultimo momento del programma: "Dovresti vincere tu l'Isola proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull'Isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente" era stato il messaggio scritto per lei a poche ore dalla finale.