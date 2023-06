Filippo Bisciglia scrive a Pamela Camassa: "Ecco perché l'Isola dei Famosi dovresti vincerla tu"

Filippo Bisciglia ci ha sempre tenuto a sostenere Pamela Camassa nel suo percorso di concorrente dell'Isola dei Famosi. Un post o una storia Instagram pubblicati durante le varie dirette di Canale 5 come una riflessione postata il giorno dopo sono stati dettagli che hanno confermato il legame profondo tra il conduttore di Temptation Island e la fidanzata, tra le protagoniste più forti e apprezzate di questa edizione. E certo Bisciglia non poteva esimersi dal farlo anche oggi, a poche ore dalla finale del reality di Canale 5 che vede Camassa tra le finaliste e pronta a mettersi alla prova per l'ultima volta.

"Oggi è il giorno della finale dell'Isola dei famosi" ha esordito Bisciglia a corredo di una foto della fidanzata: "E sai perché dovresti vincere tu? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull'isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente... Non proprio come me. È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino, ma sei umana anche tu". Il conduttore ha tenuto a sottolineare come l'Isola sia e resti sempre un gioco, per quanto molto faticoso per i concorrenti che si sono messi alla prova con la fame, il sonno, la stanchezza. Ma le sue parole più belle sono per Pamela: "Hai fatto l’isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutti le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti, girl power... Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario" ha aggiunto, concludendo poi con l'esortazione a fare tutti il tifo per lei: "Pamy che lo spirito dell’isola sia con te e che il mio/nostro “esercito buono” possa sostenerti".