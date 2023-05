Filippo Bisciglia scrive alla fidanzata Pamela Camassa (e lancia una frecciatina all'Isola dei Famosi)

Pamela Camassa si sta rivelando una forza in questa edizione dell'Isola dei Famosi. La grinta dimostrata durante le prove le ha fatto conquistare un posto di riguardo nel cuore del pubblico che anche ieri sera ha applaudito alla sua energia quando è risultata vincitrice del titolo di leader della settimana.

A fare il tifo per la naufraga c'è anche Filippo Bisciglia, storico fidanzato da 15 anni al suo fianco, che nel corso dell'ultima puntata del reality ha voluto supportarla con un messaggio social carico di amore. Ma il sostegno per la compagna non è stato l'unico accenno del conduttore che presto troveremo in tv al timone della nuova edizione di Temptation Island: quello stesso messaggio, infatti, porta con sé anche una certa amarezza nei confronti degli altri protagonisti dell'Isola dei Famosi, implicitamente accusati di non aver gioito con lei dell'ottimo risultato conseguito.

"Brava Ninni. Nessuno ti ha fatto i complimenti. Te li faccio io dal divano, e tutte le persone da casa" ha scritto infatti Bisciglia a corredo del sorriso di Camassa, aggiungendo un enigmatico #neanchevichiocciolo che pare un riferimento all'indifferenza che meriterebbe chi non le ha dimostrato entusiasmo per il bel risultato.

La storia d'amore di Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è sentimentalmente legata da molti anni con Filippo Bisciglia, noto soprattutto per essere il conduttore del programma di Canale 5 “Temptation Island”. I due si sono conosciuti dopo la partecipazione al reality “Grande Fratello”, nel 2006. Da quel momento fanno coppia fissa: Bisciglia ha dichiarato che non esclude la possibilità di diventare genitore, anche se al momento la coppia non ha figli.