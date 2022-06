Finale Isola dei Famosi 2022: dove vederla in replica e streaming

L'Isola dei Famosi si è conclusa. L'ultima puntata della edizione più lunga di sempre è arrivata al traguardo con la finale in onda lunedì 27 giugno. Ma, per chi se la fosse persa, sono tante le modalità per vedere la replica della finale dell'Isola dei Famosi. Se Canale 5 è il punto di riferimento per tutti gli appassionati dello storico reality, con il corso degli anni Mediaset Play (diventata poi Mediaset Infinity) si è imposta come piattaforma indispensabile per le visioni in streaming, ed è qui che possiamo rintracciare una replica della puntata conclusiva della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Dove vedere L’isola dei famosi in streaming

Per rivedere la replica dell'Isola dei Famosi, è opportuno collegarsi a Mediaset Infinity (precedentemente nota come MediasetPlay), ovvero la piattaforma di riferimento per tutti coloro che vogliono vedere in streaming i programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Non soltanto lo spettatore può accomodarsi durante le dirette serali e godersi lo spettacolo, ma se vuole rivedere on demand la puntata - o se, semplicemente, non può seguirla durante la diretta - è sufficiente accedere a Mediaset Infinity che, a partire dal giorno successivo alla messa in onda su Canale 5, carica di volta in volta le intere puntate.

L'edizione più lunga di sempre

L’edizione 2022 de L’isola dei famosi è iniziata lunedì 15 marzo. Condotto da Ilary Blasi, l’appuntamento con la prima serata dello show di Canale 5 è stato fissato per il lunedì e il giovedì alle 21.20 circa per le prime settimane, poi l'appuntamento è stato ridotto unicamente al lunedì. Quella di quest'anno, è stata l'edizione più lunga di sempre.