Isola dei Famosi 2023, la finale: Alvin avvisa il pubblico su un temuto imprevisto: il video

Stasera, lunedì 19 giugno 2023, Canale 5 trasmette la finale dell'Isola dei Famosi 2023. Come sempre, dallo studio di Canale 5 Ilary Blasi con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria commenteranno le prove dei sei finalisti rimasti, mentre Alvin dall'Honduras darà voce alla cronaca sugli ultimi momenti di questa edizione. E proprio lui, Alvin, ha affidato a un video Instagram qualche perplessità su un imprevisto che potrebbe compromettere la perfetta riuscita della finale.

"Le previsioni non sono per niente belle" ha detto l'inviato alla vigilia del gran finale, riguardo alle condizioni meteo: "Oggi sta iniziando già a essere nuvoloso, c'è mare grosso. Le previsioni per domani non sono buone. Quindi ci stiamo preparando per questo (..) Poi, non è detta l'ultima parola, ma le previsioni sono catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un'avventura anche domani, come ogni giorno. Non vediamo l'ora. La diretta della finale sarà una diretta importante, piena di emozioni, ancora più delle altre dirette. Anche perché è l'ultima, è finita questa avventura".

Quanto ai finalisti e allo stato d'animo con cui stanno affrontando questa giornata: "I ragazzi sono tranquilli perché ancora il tempo non è cambiato. Sta iniziando ad arrivare la perturbazione prevista e quindi vedremo", ha assicurato Alvin che ha confidato di stare bene, ma "dopo due mesi e mezzo inizio ad avvertire un po' di stanchezza psicofisica, però andiamo avanti come dei treni. Non ci ferma niente e nessuno".

Finale Isola dei Famosi: le anticipazioni di stasera

La puntata sarà un susseguirsi di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco - Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian - dovranno superare per vincere la 17esima edizione dell'Isola e aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro.

Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Nessuno dei finalisti si aspetta che un naufrago possa rientrare in gara dall'Ultima spiaggia. Lo scopriranno solo con l'arrivo di Alessandra Drusian in Playa. I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell'Honduras.