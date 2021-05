Il primo finalista dell'Isola dei Famosi è Andrea Cerioli

Questa sera è stato scelto il primo finalsita dell'Isola dei Famosi. Dopo una serie di prove a contendersi, con il televoto, il titolo di finalista sono stati Andrea Cerioli, Isolde Kostner e Angela Melillo.

Il primo finalista dell'Isola dei Famosi 15

Il primo finalista dell'Isola dei Famosi 15, condotta da Ilary Blasi, è Andrea Cerioli. Dopo un inizio fiacco e moltoincerto Cerioli ha trovato la sua quadra ed è riuscito a diventare uno dei concorrenti chiave dell'edizione, Litigate, scontri, le molte - moltissime - lamentele, la fame e il suo essere spesso colorito nelle esclamazioni lo hanno portato ad essere il favorito tra i tre che si contendevano il primo posto nella finalissima.

L'ex Uomini e Donne durante la settimana aveva iniziato ad accusare la mancanza di casa e degli affetti, questa vittoria quindi è un vero toccasana, anche perché scattata la mezzanotte italiana (quindi il 22 maggio) ha festeggiato il suo compleanno... quale regalo migliore? Beh una bella piadina! e anche in questo è stato accontentato un rider infatti ha fatto una consegna speciale in palapa: farina, frutta, un dolce insomma tutto l'occorrente per un bel banchetto.

La finale dell'Isola dei Famosi

La finale dell’Isola dei famosi quest'anno per la prima volta non avrà il proprio vincitore in studio, ma sarà annunciato dall'Honduras. L'ultima puntata andrà in onda il 7 giugno come sempre su Canale 5.