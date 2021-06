Isola dei Famosi: tutti i finalisti

I concorrenti arrivati in finale sono sei

La semifinale dell'Isola dei Famosi è stata un susseguirsi di emozioni per i naufraghi. Prove su prove per arrivare in finale e alla fine l'Isola ha scelto. Tre le eliminazioni totali: Roberto Ciufoli che ha perso al televoto contro Isolde Kostner, Miryea Stabile che ha perso contro Valentina Persia (che è diventata la quinta finalista) e che ha dovuto abbandonare Cayo Paloma, sede dell'ultima settimana del reality.

I finalisti dell'Isola dei Famosi 2021

Tra Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, entrambe su Cayo Paloma, un televoto flash ha scelto che la campionessa Kostner dovesse essere eliminata. I naufraghi non sono riusciti a superare la prova ricompensa e quindi non si sono conquistati il fuoco.

Andrea Cerioli

Ignazio Moser

Awed

Matteo Diamante

Valentina Persia

Beatrice Marchetti.

Marchetti ha raggiunto i naufraghi sull'Isola e ha sfidato Cerioli, che era riuscito a vincere la sfida leader, battendolo e diventando così la leader dell'Isola.

