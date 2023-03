Fiore Argento all'Isola dei Famosi, ma la sorella Asia non vuole: "Ha paura"

La fine del Grande Fratello Vip si avvicina e l'ultima puntata del reality porta con sé la curiosità sul cast 2023 dell'Isola dei Famosi. Tra le varie indiscrezioni anche quella che riguarda la partecipazione allo show condotto da Ilary Blasi di una famosa sorella. Si tratterebbe di Fiore Argento (53 anni), la sorella maggiore di Asia Argento, 47 anni.

Se da una parte c'è Asia che da anni rifiuta le "laute offerte di Mediaset", come scrive il settimanale Oggi, dall'altra la sorella sembrerebbe aver già accettato il ruolo di naufraga, senza però il consenso della sorellina. Asia infatti, secondo il magazine, non sarebbe felice di vedere Fiore in tv e anzi sarebbe anche un po' spaventata. La sua paura è che Fiore "possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia". L'Isola è certamente un reality che mette a dura prova sia il fisico sia la mente, le zanzare, la fame, le prove fisiche per ottenere i premi e forse Asia teme che questo stress possa portare a sorella a dire di più di quanto vorrebbe.

Chi è Fiore Argento

Fiore Argento è la figlia di Dario Argento e Marisa Casale, Asia invece è nata dall'amore del regista con Daria Nicolodi . Anche Fiore ha mosso alcuni passi nel mondo del cinema: a 15 anni ha recitato nel film Phenomena che stava dirigendo il padre e poi in un'altra pellicola: Démoni di Lamberto Bava.

Tra fiore e il padre c'è un bellissimo rapporto, lei raccontò che a 8 anni decise di andare a vivere con lui e poi fu anche il regista a confermare la decisione della figlia: "Io sono stato un po’ padre e madre con lei, è stata una cosa bellissima". "Il rapporto che ho con Fiore - aveva poi aggiunto Argento - è diverso da quello che ho con Asia. Ma se il rapporto è diverso, l’amore è identico e autentico. Tutte e due sono vicine al mio cuore, sempre vicine, piene del mio affetto e del mio amore".

Tra Asia e Fiore ci sono solo cinque anni di differenza e le due hanno un buon rapporto e quando Asia fu criticata per la relazione con Fabrizio Corona lei la difese. "L’hanno attaccata anche troppo - ha dichiarato -. Secondo me non la conoscevano bene, non avevano capito che tipo di persona fosse. Vedevano il personaggio e non vedevano la persona. Però stanno cambiando le cose, la stanno conoscendo un po’ di più e magari apprezzando".