Isola dei Famosi, Floriana vuole abbandonare il gioco: "Non mi piace"

(Sopra il video del crollo emotivo di Floriana)

Anche i guerrieri più forti e impavidi in battaglia possono arretrare, perdere la lucidità ed essere sopraffatti dalla paura. Questo è quello che è successo ieri sera a Floriana Secondi. Una donna decisa e senza peli sulla lingua, ma che ha dovuto affrontare delle prove che non pensava sarebbero state così dure: prima i giorni legati, da una catena, a Antonio Zequila, poi la libertà fisica ma non mentale perché i due hanno continuato a giocare come un unico concorrente. La conseguenza è stata una crisi dovuta alla scoperta di non essere stata votata dal pubblico.

Il televoto doveva scegliere tra loro due e Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro: hanno perso con una percentuale altissima il 75% dei voti del pubblico. Floriana ha iniziato a piangere e a dire cosa pensa davvero: "Non era questa l'esperienza che mi aspettavo: torno a casa". Ciò ha stupito non poco Ilary Blasi, la conduttrice che le dice: "Alla difficoltà molli così? Da te non me l'aspettavo. Mi hai scritto su Instagram per due anni. Avevamo fatto un patto io e te prima che partissi".

La crisi per il televoto e la paura di non piacere

Lo stress emotivo dell'Isola da sempre miete molte vittime, ma ciò che davvero ha distrutto Floriana, che lo ricordiamo ha vinto la terza edizione del Grande Fratello, è stato il pensiero che il pubblico la volesse eliminare. "Io non ho mai mollato, ma ‘sto gioco non mi piace per niente", ammette Secondi. Per fortuna Vladimir Luxuria ha cercato di aprirle gli occhi: "Non è vero che il pubblico ti vuole fuori dall'Isola. Loro sanno che chi perde va su Playa Sgamada, loro vogliono vederti giocare da sola. Vogliono vedere uscire la tua personalità". E così Floriana ha poi deciso di rimanere sull'Isola, anche perché adesso giocherà da sola e non più in coppia con Zequila.