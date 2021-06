Isola, zuffa in diretta tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli

(Nel video il botta e risposta tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli)

A un passo dalla finale gli animi dei naufraghi si fanno sempre più accesi, anche tra quelli rientrati già in Italia. Tornata in studio dopo l'eliminazione, ieri sera Francesca Lodo non ha risparmiato Andrea Cerioli, con cui ha più di qualche dente avvelenato.

A servirle l'assist è stata Ilary Blasi, sua ex collega a 'Passaparola', e lei non se lo è fatto ripetere due volte: "Ho visto dei confessionali tuoi nei miei riguardi - ha subito affondato il colpo con l'ex tronista, collegata con la Palapa - dove dici che sono stata inutile, che se non ci fossi stata la gente non se ne sarebbe accorta. La dimostrazione è stata questa nomination a Valentina, con cui eri cu** e camicia fino ad oggi. Come ci si sente ad essere finalista senza praticamente aver fatto mai nulla, Brontolo?". Cerioli ha replicato stizzito: "Sono un fenomeno. Se fossi stato meno bravo forse sarei stato lì di fianco a te. Ho i miei motivi per aver nominato Valentina e ribadisco il fatto che secondo me se tu non ci fossi stata forse sarebbe stato uguale per tante cose, poi magari l'ho detto in brutto modo e questo un po' mi contraddistingue".

Tra i due sono volati stracci. L'ex letterina continuava ad incalzare: "Mi sono data da fare per 60 giorni, non mi sono mai fermata. Sei stato l'unico finalista a non fare nulla. Non hai mai fatto nulla". "Stai dando dei deficienti a tutti quelli che mi hanno votato fino a qui" ha risposto Cerioli, aggiungendo: "L'unico motivo per arrivare in finale è essere uno straordinario pescatore o fare la legna? Hai ragione, non hai il dente avvelenato, ne hai due. La tua risatina isterica lascia il tempo che trova".