Isola, Francesca Lodo: la fame e il dispiacere di non essere in finale

L'Isola dei Famosi è un reality che mette a dura prova il fisico dei concorrenti. Il poco cibo, il dormire sotto una tenda per settimane, il non potersi lavare, le liti con gli altri concorrenti e la mancanza di casa concorrono allo stress che ogni naufrago prova.

Francesca Lodo dopo l'Isola: la fame e la felicità

In ogni edizione i vip che hanno partecipato hanno perso molti chili, ma quest'anno il pesce che sono riusciti a pescare era molto poco e in pratica sono sopravvissuti solo a riso e cocco (ogni tanto qualche abbuffata durante le ricompense ma nulla di più). Alcuni naufraghi sono dimagriti anche 15 chili, proprio come Francesca Lodo. L'ex naufraga, dopo il suo rientro in Italia è tornata a parlare con i propri fan e ha raccontato: Mi fa stranissimo parlarvi, sono ancora un po’ scioccata ed ho sempre la ricrescita perché sono in quarantena e non posso neanche uscire!”. “Ho un po’ di problemi sia nel dormire che nel mangiare, ma sto un po’ recuperando. Grazie per il sostegno!“.

Lodo più di una volta, mentre era sull'Isola, ha rieptuto quanto fosse felice e grata di aver potuto partecipare al reality. "Sono molto felice, questa esperienza è stata… Forse non si trovano neanche le parole per spiegarla - ha aggiunto -, ho patito la fame vera, ho perso 15 kg, sono felice di averla fatta e sono fiera di me e dell’esperienza che ho fatto. Un po’ mi rode perché sono uscita a due settimane dalla fine, mi sarebbe piaciuto andare in finale. Ma sono contenta per come sono uscita! Anche se mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga con Beatrice e magari arrivare in finale con lei. Ringrazio L’Isola dei Famosi e la produzione. E adesso si mangia!“.

Francesca Lodo mentre mangia per la prima volta dopo mesi il gelato

Lo scandalo con Belen

Ex letterina di Passaparola dal 2002 proprio al fianco di Ilary Blasy, ai tempi di Vallettopoli Francesca fu coinvolta nel caos insieme a Belen Rodriguez, che dichiarò di aver ricevuto cocaina da lei. Successivamente, Lodo avrebbe querelato la collega. "Sono uscita dal mondo della televisione con un solo dovere - spiega oggi- poter finalmente dimostrare di essere la persona che sono e non quella che la gente pensava che fossi".