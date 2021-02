Isola dei famosi, la lista dei naufraghi vip si allunga: le parole di Ilary Blasi

Manca poco ormai al ritorno della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. “Sarà un ritorno alle origini ma soprattutto non vediamo l’ora di farvi viaggiare di nuovo insieme a noi”, è il primo messaggio della conduttrice Ilary Blasi pubblicato sui social per presentare la nuova edizione.

La conduttrice è anche protagonista del promo della trasmissione, in partenza per il prossimo 15 marzo, con un finto lancio dall’elicottero per atterrare su un’isola (che ha le sembianze del numero 5 di Canale 5), dove l’aspettano i suoi naufraghi.

E la lista dei concorrenti ufficiali che prenderanno parte a questa edizione si allunga.

Dopo i nomi già annunciati, sono stati ufficializzati anche quelli di Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, che andranno a unirsi quindi a Elisa Isoardi, Angela Melillo, Clemente Russo, Ubaldo Lanzo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Vera Gemma, Andrea Cerioli, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Ferdinando Guglielmotti, Awed e Akash Kumar.

Isola dei famosi 2021, chi è Francesca Lodo

Modella e showgirl, 39 anni, Francesca Lodo è la nuova concorrente dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Volto noto del piccolo schermo, per diverso tempo è stata tra le popolari Letterine del storico programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Cugina di Giorgia Palmas, ha partecipato a diversi concorso di bellezza all’inizio della propria carriera. È stata anche tra i concorrenti del reality La Fattoria e ha condotto diversi programmi. È molto attiva su Instagram, dove può contare su un seguito di oltre 60mila follower.

Isola dei famosi 2021, chi è Roberto Ciufoli

Attore, doppiatore, comico, Roberto Ciufoli entra nel cast dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2021. Nato a Roma nel 1960, nel 1986 ha dato vita con i colleghi Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno al gruppo comico “La premiata Ditta”, partecipando a molte trasmissioni in Rai e Mediaset. Anche lui ha già partecipato a un reality, in passato: era nella seconda edizione de La Talpa. Sposato con Theodora Bugel, dalla quale ha avuto Romeo, Ciufoli è anche padre di Jacopo, nato nel 1995 da una relazione precedente.