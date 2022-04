Cugini di Campagna, Ivano Michetti diffida Mediaset: "Tenete mio fratello all'Isola, nessuna bestemmia"

"L?audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente `Santo Dio´...non è una bestemmia". Ivano Michetti, fratello di Silvano, il Cugino di Campagna espulso dall?Isola dei Famosi per aver pronunciato una frase blasfema, torna su quanto accaduto nel reality e in una recente intervista rilasciata a La Repubblica annuncia che è parita "una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione".

"Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela - spiega il musicista - ho inviato a titolo personale, e anche come leader del gruppo I Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione".

E aggiunge: "Ho dato incarico ad un importante studio legale per tutelare gli interessi e l?immagine di mio fratello e dei Cugini di Campagna in tutte le sedi". Quale sarà la risposta della produzione del reality?