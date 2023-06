Isola dei Famosi, durissimo scontro tra naufraghi: "Sono bisessuale, perché mi devi giudicare?

Gian Maria Sainato cinque anni fa ha parlato del suo orientamento sessuale affermando di non aver mai avuto alcun disagio nel parlare della sua sessualità. Il naufrago però si è trovato a commentare il suo essere bisex con Pamela Camassa e per poco non è scattata una lite furiosa.

Camassa si è lamentata di alcune affermazioni poco piacevoli che le avrebbe rivolto Gian Maria: "Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle". Queste parole hanno fatto scattare il naufrago che prontamente ha replicato: "Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha?". Messa alle strette Pamela si è giustificata: "Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto".

Sullo stesso tema Sainato aveva avuto un confronto anche con Marco Mazzoli. Gian Maria gli avrebbe espressamente chiesto di non parlare del suo orientamento e a tal proposito Mazzoli ha raccontato: "Qualche giorno fa mi ha detto che posso prenderlo in giro su tutto, ma che non devo parlare del suo orientamento. A me non importa proprio nulla di quello. Non c’è mai stata l’intenzione di parlare della sua sfera sentimentale o di scherzarci. Poi se mi muovo a sinistra mi prendo dell’omofobo, se mi sposto a sinistra dice che non gli parlo".