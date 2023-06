Isola, Gian Maria Sainato scrive a Luxuria e lancia accuse di omofobia: la risposta di Vladimir

L'Isola dei Famosi è finita da due giorni ma una polemica è appena iniziata. A sollevarla è Gian Maria Sainati, che su Twitter condivide un messaggio scritto in direct a Vladimir Luxuria subito dopo la finale di lunedì. "Non so se leggerai su Instagram, ma te lo metto anche qui" ha scritto, taggando l'opinionista del reality che così non ha potuto non leggere.

Nel messaggio ci sono accuse ben precise: "Ciao Vladimir, ieri mi aspettavo da te un minimo di difesa quando Marco (Mazzoli, ndr) mi ha dato della 'donna'. Non ho voluto dire nulla sia a lui che a te (ormai era inutile, all'1.15 avrei solo rovinato l'atmosfera di festa per l'annuncio del vincitore poco dopo), ma ci tenevo a dirtela in privato questa cosa - si legge - che sono rimasto deluso da te. Tu che hai combattuto per anni e sai bene cosa significa la presa in giro per il proprio genere/orientamento, sentirla dal vivo fa già male, in tv umilia milioni di volte in più".

La replica di Vladimir Luxuria non si è fatta attendere: "Carissimo Gian Maria, intanto mi ha fatto piacere conoscerti e mi hai molto divertita come naufrago. Sai bene quanto ci tengo a contrastare linguaggi e battute omofobe - ha scritto - In questo caso io ho avuto un'interpretazione diversa: i naufraghi erano indecisi se chi potesse ritornare fosse Alessandra o Helena... Ilary per dare l'illusione di aiutarli ha detto 'è una donna'. Dire questo di certo non li aiutava a capire chi fosse tra le due e allora Marco ha detto 'allora è Gian Maria', come a dare una risposta surreale a un indizio inutile". Dopo aver spiegato meglio la vicenda, l'opinionista dice la sua: "Voglio rifiutarmi di credere che Marco ti definisca 'donna' per il tuo orientamento sessuale con tutto il rispetto per le donne, e lo so bene io che invece mi incazzo quando mi danno del maschio. Se invece già prima Marco ti ha fatto battute omofobe - ha concluso - fammelo sapere perché tutti vogliamo sapere la verità". Difficile capire adesso qual è l'interpretazione giusta, ma la gentilezza con cui ha risposto Luxuria placa certamente ogni polemica.