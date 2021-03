Isola dei Famosi, Awed: "Ho avuto paura di Gilles". Zorzi: "Sei un cretino"

Gli animi sull’Isola dei Famosi sono già belli caldi e l’ultima settimana è stata caratterizzata da numerose liti che hanno riguardato Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma e Valentina Persia.

La lite in diretta tra Awed e Gilles Rocca

Il gruppo dei naufraghi, dalla Palapa, ha risposto ad alcune domande di Ilary Blasi che ha chiesto spiegazioni sulle numerose liti avvenute sull’Isola.

Awed e Rocca hanno continuato a discutere anche in diretta. Tra i due naufraghi l’iniziale intesa è andata a spezzarsi dopo che Gilles era rientrato sull’Isola dopo il suo infortunio. I due hanno provato a chiarire ma le uniche parole che sono state pronunciate sono state d’accusa e di offesa. Awed, su domanda di Blasi ha anche affermato di aver avuto paura delle minacce del compagno d’avventura: “Io sono un ragazzo e lui è più grande di me”.

Tommaso Zorzi è intervenuto: “Penso che tu Awed sia un Pessimo incassatore e hai preso malissimo la nomination. L'impressione che dai è che stai a rosicà. Sei un grande provocatore e Gilles, tu dai terreno fertile, non devi dare modo”. “Hai ragione, sono un cretino” ha risposto Rocca, “Ah, quindi lo ammetti anche tu di essere un cretino?! - ha esclamato Zorzi - poi la questione violenza viene strumentalizzata”.

"Io non rosico e non sono incazzato - ha risposto -. La nomination mi ha dato modo di rivalutare le persone, lui (riferendosi a Gilles) è venuto da me e poi non mi è stato a sentire”. "Io ti asfalto perché sei una persona che non ha meriti” ha controbattuto Rocca.

Iva Zanicchi ha voluto sgridare il gruppo dei naufraghi: ”Avete dato il peggio di voi e menomale che sono le donne a litigare”.