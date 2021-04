Isola, Gilles Rocca si sente male e vuole abbandonare: il messaggio della fidanzata nella notte

Il percorso di Gilles Rocca all'Isola dei Famosi era cominciato col botto, ma giorno dopo giorno l'equilibrio del concorrente è andato spezzandosi. Colpa della mancanza per la fidanzata Miriam ma anche delle difficoltà a cui sottopone il reality show, che lo stanno rendendo irascibile. E così ieri sera la compagna ha deciso di scrivere su Instagram un messaggio di supporto dopo che l'uomo, colpito da un lieve malore, ha chiesto di abbandonare il gioco.

"Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui", ha scritto la donna sui social. Le parole sono arrivate dopo che Massimiliano Rosolino ha comunicato ai telespettatori che l'ex fonico Rai si era sentito male poco prima della puntata: "Gilles oggi non è stato bene, ma è un leone e non molla mai. Gilles forza", ha detto il campione sportivo. E Rocca ha confermato tutto, chiedendo al pubblico di essere mandato a casa tramite televoto. "Quando una persona si rende conto di essere arrivata al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato, sono stato male, mi sento depresso". A tifare per la sua permanenza in gioco è invece Miriam, la donna con cui fa coppia da un paio di anni.