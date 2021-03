Isola dei Famosi: malore per Gilles, il racconto

Prima della diretta della quarta puntata dell'Isola dei Famosi Gilles Rocca ha avuto un malore, per fortuna nulla di grave e a raccontarlo è lo stesso Rocca.

Il malore di Gilles Rocca all'Isola dei Famosi

Il primo tema affrontato da Ilary Blasi è stato proprio questo, la conduttrice infatti ha voluto assicurarsi che Gilles stesse bene e che il malore che aveva avuto non fosse grave. "Ilary a dire il vero io stavo bene già quando mi hanno portato via. Ho fatto dei controlli, mi hanno fatto sedici ore di flebo, adesso sto bene, tutto rientrato" ha spiegato il naufrago. La possibilità di un suo ritiro quindi non è stato neanche paventato, per fortuna, ed è stato in grado di affrontare le tprove di questa sera.

Cosa è successo a Giless Rocca

Come riportato sul sito di Canale 5, Rocca aveva dovuto abbandonare temporaneamente l'isola per una visita. Ha dovuto abbandonare Playa Burina, nel cuore della notta, per delle visite, tutto ciò ha creato molta paura e disagio tra i compagni che hanno passato una nottata quasi in bianco tra la preoccupazione alla paura per i serpenti.

Isola dei Famosi 2021: chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca è nato il 12 gennaio 1983 a Roma. La sua presenza al Festival di Sanremo è dovuta all'attività di famiglia: un'azienda che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali che è stata ingaggiata per alcune produzioni Rai tra cui lo stesso Festival. La sua comparsa sul palco sanremese lo ha reso molto famoso, ma il suo passato è costellato di grandi successi. Ha un passato da calciatore, attore e regista. Ha giocato per quattro anni nella Lazio e con il reality "Campioni, il sogno" è entrato nel Cervia. A 21 anni ha abbandonato la carriera calcistica. Ha recitato in "Carabinieri", "I Cesaroni" e anche in "Don Matteo". Milly Carlucci lo ha scelto come concorrente del suo Ballando con le stelle nel 2020 e si è aggiudicato la vittoria con Lucrezia Lando.

Chi è Gilles Rocca: fidanzata e vita privata

Gilles è molto riservato e sulla sua vita privata si sa molto poco, solo che è fidanzato con l'attrice Miriam Galanti, protagonista del film "Scarlett". Nel video di presentazione realizzato per la sua partecipazione all'Isola si è descritto così: "Appassionato di moto, deciso, amante degli animali, boxeur, leale".