Isola, tensione tra Gilles Rocca (eliminato) e Tommaso Zorzi: "Hai i follower per il resto che hai fatto?"

Gilles Rocca è il nuovo eliminato dell'Isola dei Famosi, il concorrente ha anche rifiutato la possibilità di restare su Playa Imboscada, ma prima del verdetto tra l'attore e l'opininista, Tommaso Zorzi, gli animi si sono infuocati.

La lite tra Zorzi e Rocca

Tra Zorzi e l'attore non scorre buon sangue, nel corso di queste ultime settimane sempre più spesso l'opininista lo ha criticato e anche questa sera non si è risparmiato ed ha sottolineato come tutti si siano scagliati contro Miryea. A questo punto Gilles ha controbattuto: "Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?". Ma Zorzi: "Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?" e così si è accesa la miccia, Rocca ha risposto all'influencer: "Hai fatto quello nella vita che devo guardare? hai i follower per il resto che hai fatto?". "Perché tu che hai fatto Gilles, per favore!" ha risposto con tono scocciato e alterato. "I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi" ha urlato il naufrago che si è sentito rispondere "Sì, vabbè, il nuovo George Clooney". Ma la battuta non è stata apprezzata e ha risposto: "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c**o che mi sono fatto da solo".

La lite per la nomination di Gilles durante la puntata precedente

La scorsa puntata, andata in onda giovedì 29 aprile, Tommaso Zorzi si è ribellato e ha voluto sgridare i concorrenti invitandoli ad essere più sinceri e dire la verità sulle nomination. "Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei Primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l'ha chiesto Gilles?" ha provato a chiedere Zorzi, Angela Melillo che in quel momento stava facendo la sua nomination ha negato. Miryea Stabile è prontamente intervenuta: "Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato". Zorzi in quel momento si è alzato dalla sedia e ha iniziato a inveire contro i naufraghi: "Ma voi volete prendere per il cu** me, ma basta. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima" a rincarare la dose Ilary Blasi: "Siete proprio bugiardi, fino alla fine".

Continuando a parlare con i naufraghi è emerso che Gilles Rocca non avrebbe chiesto espressamente di essere votato, ma in modo "velato": ha parlato di quanto stia soffrendo, di quanto gli manchino i suoi affetti, la fidanzata... e per questo i compagni hanno deciso di votarlo, non ci sarebbe nessuna strategia solo ragionamenti "da gruppo", ma non tutti ne sono convinti.