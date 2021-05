Giulia Salemi contro l'Isola dei Famosi e il suo regolamento: "Non seguite il televoto"

L'ex gieffina Giulia Salemi è tornata a parlare dell'Isola dei Famosi. Sua madre Fariba Therani è una delle concorrenti di questa edizione, la donna è molto discussa e fa discutere. Giulia spesso ha preso le difese della mamma e ieri sera, che non era presente in studio, ha commentato su Twitter il meccanismo dell'eliminazione

Isola dei Famosi: Giulia Salemi contro il regolamento del reality

La polemica è nata per le modalità in cui viene seguito il televoto che serve principalmente per salvare chi ha ricevuto più preferenze e non ha eliminare chi ne ha avute meno, ad esempio il leader spesso si trova a dover scegliere tra gli "ultimi" chi mandare ad un secondo televoto. Ieri sera è successa la stessa cosa: in nomination c'erano Valentina Persia, Ciufoli, Tittocchia e Cannavò. Valentina è stata subito salvata, grazie ai voti ricevuti al televoto, e l'arduo compito, di scegliere chi salvare e chi no, è toccato proprio a Isolde Kostner: che ha scelto tra i tre rimasti chi mandare al televoto lampo, scegliendo Emanuela Tittocchia. Ignazio Moser prima di essere spodestato da Isolade era il leader degli uomini e quindi anche lui ha dovuto scegliere, ma tra Ciufoli e Cannavò. Ha scelto il primo. Lo scontro tra i due è stato vinto da Roberto. Tittocchia ha avuto la possibilità di rimanere su Playa Imboscada ma ha rifiutato.

In questo modo la votazione settimanale da casa ha perso di significato, secondo Salemi, che su Twitter ha scritto: "Momento “critica” a L’Isola dei Famosi. Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce? Salvate questo tweet per memoria futura".

Isola: a Giulia Salemi non sta simpatica Valentina Persia

Le due si erano già scontrate poche settimane fa e ieri sera non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina, anche se da lontano:

Ha detto che è simpatica a tutti... ho capito bene?#isola si gioca eh? ? — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 14, 2021

Il tweet è stato un commento in merito a quanto affermato da Valentina su Isolde Kostner: "Io e lei non ci prendiamo – ha detto Valentina sulla leader Isolde – Alla fine però mi fa piacere che sono andata in nomination perché mi ha mandato lei. Se fosse stata per il gruppo non ci sarei, perché sono simpatica a tutti. […] Voglio continuare questo percorso. Se dovessi uscire però non è colpa di Isolde, ma sarà il pubblico che non mi vuole qui. Il modo della Kostner di stare sull’Isola è molto diverso dal mio. Io parlo e lei meno. Troveremo un punto di incontro, io parlerò meno e lei un po’ di più".

Il precedente tra Persia e Salemi

Durante la decima puntata, quando Fariba ha dovuto lasciare la Palapa - insieme a Beatrice Marchetti - per andare su Playa Imboscada (ex Playa Esperanza) per conoscere l'esito del televoto la concorrente ha salutato i compagni e ha rivolto a Valentina Persia la sua mano. La comica si è rifiutata di accettarla e senza pentimento ha affermato, dopo che Ilary Blasi le ha fatto notare lo sgarro: "Non voglio più avere nulla a che fare con lei. È una persona subdola, mi ha calunniato. Io la mano non la do, non sono un'ipocrita". Elettra Lamborghini ha voluto parlare con Valentina: "Te ne pentirai quando sarai fuori. Lì hai fame, senti rabbia. Quando uscirai penserai che avresti potuto dargliela, farete pace".

"Io le ho dato la possibilità di chiarire dopo che mi ha infamato. Avevamo risolto, quando è venuta da me dicendomi che Gascoigne le aveva fatto la pipì vicino. Io sono andata a parlarne con lui, preoccupandomi, e lei se l'è presa. Questi sono scapocciamenti che non mi piacciono" ha ribattuto la cabarettista.

Giulia Salemi ha condannato sui social proprio questo gesto: "Non entro nel merito della questione… ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?".