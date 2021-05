Isola, Giulia Salemi contro Ilary Blasi: usati due pesi e due misure

Giulia Salemi ha commentato anche questa sera la puntata dell'Isola dei Famosi, anche questa volta ha voluto prendere le parti della madre, come aveva già fatto. Questa volta però invece di commentare il regolamento ha tirato una frecciatina a Ilary Blasi.

Isola: Fariba Tehrani in nomination diretta

Fariba Tehrani è stata mandata in nomination diretta per aver svelato a una naufraga l'esistenza di un'altra isola. La concorrente era già stata redarguita e per questo motivo Ilary non ha potuto non 'punirla'. Giulia però su Twitter ha ricondiviso un piccolo video dove si sente la stessa conduttrice sbagliarsi e annunciare a due concorrenti l'esistenza di Playa imboscadissima: "Hanno punito Ilary per lo spoiler...ah no" ha scritto Giulia.

Prova ricompensa: Fariba ancora una volta esclusa per un infortunio

La naufraga non ha potuto partecipare alla gara per la ricompensa perché ancora infortunata, in questo modo non ha potuto provare a mangiare dei cannelloni. I naufraghi dovevano ricostruire un puzzle, ma prima dell'inizio Ilary ha chiesto a Fariba di scegliere uno dei compagni così da farle compagnia nell'attesa, il patto consisteva in: se il gruppo avrebbe perso i due avrebbero mangiato e viceversa. Fariba ha scelto Awed e i due purtroppo non hanno mangiato. Dopo un po' Giulia ha pubblicato un altro tweet.