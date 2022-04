Isola, i fratelli Tavassi in lacrime: "Da piccoli ci hanno separato, è stata una schifezza"

(La storia di Edoardo e Guendalina)

Arrivati all'Isola dei Famosi come coppia pronta ad affrontare le sfide del reality, Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno mostrato subito la natura del loro rapporto, caratterizzato dalle normali discussioni proprie di due fratelli ma anche da un legame solido segnato da un'infanzia difficile. Lo hanno raccontato loro stessi nell'ultima puntata del programma, quando Ilary Blasi ha ripercorso quel periodo iniziato con la separazione dei loro genitori e proseguito con l'allontanamento l'uno dall'altra.

L'infanzia di Edoardo e Guendalina

"Separarci è stata una schifezza, una cattiveria che un giudice facesse decidere a due bambini con chi stare. Abbiamo passato anni terribili tra assistenti sociali e tribunali" ha ricordato Edoardo; "Ci potevamo vedere solo i weekend, ci alternavamo tra mamma e papà" ha aggiunto in lacrime Guendalina. Dopo aver vissuto per anni lei con papà e lui con mamma, i due si sono ritrovati quando avevano 14-15 anni i ragazzi e da quel momento il loro rapporto è diventato fortissimo. "Quando mi hanno levato Guendalina io sono stato malissimo. Io non riuscirei a vivere senza mia sorella" ha aggiunto Edo; "In tutti i casini che ci sono nella mia vita lui è una delle poche certezze che io ho" gli ha fatto eco Guenda.

I due proseguiranno l'avventura all'Isola da concorrenti singoli, ma alla luce del loro vissuto, è certo che tale separazione sia limitata al contesto goliardico di un'avventura televisiva che mai potrà scalfire la profondità del loro rapporto.