Guendalina Tavassi salta anche la diretta dell’Isola dei Famosi. Le sue condizioni di salute preoccupano

C’è ansia per le condizioni di salute di Guendalina Tavassi. L’influencer nella giornata di mercoledì ha abbandonato Playa Renovada perché indisposta.

Durante il daytime il reality ha immediatamente spiegato le motivazione dell’assenza della romana: “Guendalina Tavassi momentaneamente assente per accertamenti medici”.

A distanza di due giorni i telespettatori si aspettavano di rivedere la ragazza durante la diretta.

Ma anche questa sera la Tavassi dà forfait ed è assente dal primetime.

Alvin interviene immediatamente per chiarire la situazione: “E’ assente Guendalina, è stata portata in infermeria per accertamenti e non ci sono state evidenza di nulla di anomalo. Ha solo un paio di giorni di riposo e prescrizione”.

E’ tornato invece in gioco Blind, anche il rapper fino ai giorni scorsi è stato ricoverato in infermeria.

Il ragazzo è stato assente a partire dalla diretta di lunedì 9 a causa di un problema dermatologico, come spiegato da Alvin: “Ha un'infezione cutanea. Il Dottor Marco Scarcia e la sua equipe preferiscono tenerlo 3 giorni lontano dal sole e dall’acqua salata”.

Insomma in questi giorni l’infermeria dell’Isola è stata affollata. Ma Blind sembra essere tornato dalla degenza tonico e in forma, e i commentatori dei social sperano di rivedere presto in salute e con la sua peculiare tempra anche Guenda.