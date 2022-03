Chi è Guendalina Tavassi dell'Isola: dall'età ai figli, dal marito ai "ritocchini"

Chi è Guendalina Tavassi che, in coppia con il fratello Edoardo, gareggia all'Isola dei Famosi 2022? Già nota al piccolo schermo per aver partecipato in passato al Grande Fratello, molto è dato sapere anche del suo privato, dal momento che negli anni si è "riciclata" come influencer su Instagram. Qui racconta a circa un milione di follower le sue avventure sentimentali, dall'ex marito Umberto D'Aponte all'amore per il nuovo fidanzato Federico Perna. Fino al legame con le figlie. E fino ad alcune drammatiche vicende che l'hanno vista protagonista negli ultimi danni, dal caso dei filmati hot "rubati" dal suo telefono fino alla presunta aggressione subita di recente. Ma andiamo con ordine.

Età e lavoro

Nata a Roma, come è facile evincere dalla tipica parlata in dialetto, Guendalina Tavassi è nata nel 1986 ed ha 36 anni. Quando ne aveva 24 ha partecipato alla undicesima edizione del Grande Fratello, a cavallo tra l'anno 2010 e 2011. Poi è diventata opinionista per varie trasmissioni di cronaca rosa della tv del pomeriggio, in particolar modo per quelle condotte da Barbara d'Urso, come Pomeriggio 5 o Domenica Live. Tra le esperienze televisive collezionate, anche la partecipazione a Tale e Quale Show, su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti.

Al momento però, la sua occupazione principale è quella di influencer. Popolatissimi i suoi profili social, dove dà consigli circa prodotti di bellezza e fitness.

I figli, l'ex marito Umberto D'Aponte, il fidanzato Federico Perna

Una vita sentimentale piuttosto intensa, quella di Guendalina Tavassi. Com'è noto infatti, la donna ha avuto la prima figlia Gaia, oggi adolescente, ad appena 17 anni, dall'ormai ex compagno Remo Nicolini. Una relazione durata poco. Indelebile, invece, il tatuaggio dedicato alla sua primogenita che Guendalina ha impresso sul corpo.

Primogenita sì, perché da allora la 36enne ha avuto altri due figli da un altro uomo, l'ex marito Umberto D'Aponte. I due sono stati legati dal 2013 fino al 2021 ed hanno messo al mondo due pargoli: Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. "Siamo separati in casa da mesi", ha dichiarato Tavassi al momento dell'addio pubblico. "E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli".

Di lì a poco, è arrivato il fidanzamento con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione, proprio come D'Aponte. L'ufficializzazione nell'agosto 2021.

Una curiosità? La mamma di Guendalina e del fratello Edoardo è Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di “Indietro tutta”, il celebre programma Rai di Renzo Arbore.

L'aggressione e le foto hot

Due vicende delicate hanno riguardato la vita di Guendalina Tavassi negli ultimi anni.

Alla fine del 2020, in particolare, la showgirl ha annunciato che il suo account icloud era stato violato e che dentro erano contenuti anche video intimi realizzati per il marito Umberto. In quell'occasione, il suo avvocato Leonardo D’Erasmo parlò di revenge porn.

E' più recente invece la controversia col marito Umberto D’Aponte. L'uomo si troverebbe ancora in carcere: "Sono stata aggredita ancora, sotto gli occhi di mio figlio. I bambini sono traumatizzati", ha dichiarato ad inizio 2022.

E ancora, via Instagram ha confessato: "Mi ritrovo a dovervi spiegare le cose perché altre persone, che non c’entrano nulla, si mettono in mezzo a parlare. Io parlo per tutelare i bambini, che sono stati sempre presenti anche all’ultima aggressione, premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina davanti agli occhi di mio figlio Sasy, che implorava di fermarsi".

D'Aponte, dal canto suo, ha sempre ribattuto dicendo di non averle mai messo le mani addosso.

Guendalina Tavassi prima: è rifatta?

Chi ha seguito il Grande Fratello nell'anno della partecipazione di Guendalina Tavassi, farà sicuramente caso ad alcuni ritocchini che lei stessa ha ammesso. "In passato mi sono rifatta il naso perché non mi piaceva. Per il resto qualche puntura di acido ialuronico alle labbra e sugli zigomi", ha dichiarato. Poi ha deciso di ridurre il seno: "Ho deciso di ridurlo per evitare che poi negli anni i tessuti cedessero troppo".

Instagram

L'account di Guendalina Tavassi è raggiungibile al profilo Instagram Ufficiale: @guendalinatavassi. Oltre un milione di follower sono quelli che si rivolgono ai suoi consigli di bellezza e che seguono le sue peripezie in rete.