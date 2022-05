Guendalina Tavassi le difficoltà di essere ragazza madre: “Ho rinunciato a tutto per la cosa più importante della mia vita”

Guendalina Tavassi è una delle grande protagoniste di quest’Isola. Oltre al suo “cuore”, un’altra grande affetto che l’influencer non manca mai di ricordare, è quello per i tre figli.

In particolare l’ex gieffina durante la permanenza sull’Isola ha raccontato inediti particolari sullo speciale rapporto che la lega alla sua primogenita, Gaia.

Guendalina ha avuto Gaia a 17 anni. Una decisione molto difficile, data la giovane età, tanto che la Tavassi stava pensando di abortire.

Guenda in una clip mostrata nel corso della puntata ha raccontato le difficoltà dell’essere una mamma teen-ager : “Avevo solo 17 anni quando ho avuto Gaia. Ho dovuto annientate Guendalina e diventare solo mamma per darmi totalmente a mia figlia. L’avevo in braccio e dicevo e adesso chi guarda a chi? Siamo cresciute insieme”.

Un rapporto non sempre facile

La Tavassi racconta le difficoltà del rapporto madre-figlia con pochi anni di differenza. Una vicinanza che ha portato Gaia ha voler partire di casa: “Per me è stato difficilissimo essere mamma giovane perché non hai potere sui figli perché ti vedono un’amica, finché non mi è scappata. Non trovi più tua figlia a 15 anni di notte, ero spaventata a morte. Quando l’ho trovata la sua decisione è stata tu non mi fai fare questo, allora io vado da mio padre. Per me è stato un errore enorme, ma non sono caduta nell’errore che hanno fatto i miei genitori da piccola. Io fino all’ultimo le ho detto Gaia vuoi andare da papà? Per te mamma ci sarà sempre. Questo ha fatto capire a Gaia che ha due genitori che non stanno più insieme ma sono vicini nelle decisioni per il suo bene. Sono fiera ed orgogliosa di Gaia, abbiamo fatto tante sfide e decisioni lei è la mia vittoria e io sono la sua”.

Ilary chiede alla Tavassi se abbia qualcosa da rimproverarsi nel suo essere mamma.

Guendalina argomenta spiegando al pubblico le difficoltà di essere una giovane ragazza madre: “Ho fatto tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia adolescenza. Ho preferito proseguire per stare dietro a lei. Non ho frequentato le mie amiche. Ho rinunciato a tutto per la cosa più importante della mia vita. Non sono una mamma perfetta ma ho provato a darle tutto”.

Su queste parole la Tavassi non può più trattenere le lacrime e arriva un dolce video-messaggio della sua Gaia ad incoraggiarla e inondarla d’amore.