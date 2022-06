Lory Del Santo e Guendalina Tavassi, è litigio nel fuori onda. Cosa si sono dette le ex naufraghe

C'è aria di tensione tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. Non sembra tirare buon sangue tra le due ex naufraghe che, durante la scorsa puntata de L'Isola dei Famosi non se le sono mandate a dire sia davanti sia dietro le telecamere. Se durante la diretta non è mancato qualche battibecco tra le due, nel fuori onda, e, nello specifico, durante la pubblicità, la Del Santo sembrerebbe proprio aver mandato all'altro paese l'influencer romana. Tutto sarebbe nato dal fatto che Guendalina avrebbe rievocato l'episodio della gaffe di Lory sul suo profilo Instagram, definendo l'attrice e showgirl "Lory Del Vanto".

«Era Lory Del Vanto in questo caso, perché si è autoelogiata - ha commentato sarcasticamente la Tavassi - erano messaggi tuoi ma dal contatto fake e noi adesso vogliamo sapere qual è il nome del contatto fake»

La Del Santo, risentita, ha risposto a tono e ha provato a difendersi dichiarando che i messaggi erano di fan reali e non fake e ha subito cambiato argomento tirando in ballo Ilary Blasi e il fatto che doveva parlarne con lei.

I diverbi tra le due, però, non sono finiti neanche dopo la puntata perché Guendalina, a fine diretta, ha continuato a parlare di Lory Del Santo nelle sue stories Instagram definendo l'attrice, ironicamente, "Lory Dello Sfratto" per aver "sfrattato" il suo fidanzato Marco Cucolo e sostenendo che l'avrebbe anche mandata a quel paese.

«Comunque ragazzi la cosa più divertente di questa puntata è stata Lory - ha dichiarato Guendalina - che durante la pubblicità continuava a pensare di essere sull’Isola senza nomination, perché sennò l’avrei nominata stasera. E alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a quel paese. Comunque stasera lei è Lory Dello Sfratto perché ha sfrattato di casa Marco Cucolo, poverello. Doveva fare un po’ di copia e incolla di complimenti anche a Marco Cucolo e invece, no»