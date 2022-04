Isola, Guendalina: “A 17 anni stavo per abortire mia mamma mi ha fatto cambiare idea”

Durante questa edizione dell’Isola ha colpito e commosso la storia di Guendalina e Edoardo.

I fratelli a seguito della separazione dei genitori, sono stati a loro volta separati per circa cinque anni, Guenda affidata al papà, Edoardo alla mamma.

Proprio per questa ragione l’influencer ha avuto un rapporto travagliato e complicato con la madre, alla quale si è riaccostata durante la gravidanza della sua primogenita Gaia.

A raccontarlo è proprio la signora Emanuela, mamma dei fratelli Tavassi, arrivata nello studio dell’Isola per supportare i figli.

Guendalina in una clip torna a raccontare la sua infanzia difficile: “Io sono stata affidata a papà e potevo vedere mamma una volta a settimana per qualche ora. Ricordo tanta sofferenza con mamma perché quando sono andata via cercava in tutti i modi di vedermi. Quando sei piccolo sei egoista ricordo io che volevo bene a papà e che pensavo che stare con lui era più divertente. Ho capito il dolore che ho dato a mia mamma solo quando sono diventata mamma”.

Guendalina che grazie a sua mamma non scelse l’aborto

E’ stato proprio l’arrivo di Gaia a far riavvicinare le due donne. Guendalina nella clip svela dei dettagli intimi e particolari del riavvicinamento mai emersi sinora:

“Mia mamma mi ha avuta a 18 anni come ho fatto io con mia figlia Gaia. Ho scoperto di essere incinta e mi sono trovata da sola. Sono andata in ospedale perché non ce la facevo, mi domandavo se facevo la cosa giusta. Mi ero lasciata col mio fidanzato e mi domandavo come avrei fatto da sola con una bambina. Stavo per fare la ca…. più grande della mia vita. Avevo appuntamento al consultorio, mi mettono la vestaglia e stavano per mettermi l’anestesia. Arriva mia mamma che mi chiama dicendo di stare da me, mi sono tolta tutto e sono corsa giù. Da lì mi sono sentita meno sola, ho capito che mamma mi ha dato la vita e io non sono nessuno per fare questo. E’ stata mia figlia Gaia che ci ha riunite e mi ha fatto capire che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai a braccia aperta qualsiasi cosa farai”.

Guendalina difronte al filmato non può non trattenere le lacrime, a cui contribuisce anche la possibilità di parlare con mamma Emanuela, a cui Guenda rivolge una dedica d’amore: “ Anche se sono cresciuta ti amo tanto e rimarrò sempre la sua piccolina”.