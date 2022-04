Isola, Guendalina rivela: "Di solito mi sveglio di notte per truccarmi, qui sto impazzendo"

(Guendalina racconta di non piacersi esteticamente e di non farsi mai vedere senza trucco)

L'Isola dei Famosi ruota attorno alle dinamiche del gruppo costretto ad affrontare le sfide proprie del reality, ma diventa anche occasione per conoscere più a fondo i protagonisti che la abitano. Come nel daytime di oggi che ha raccontato un aspetto inedito della personalità di Guendalina Tavassi insicura del proprio aspetto fisico al punto tale da non riuscire a vedersi mai senza trucco.

Tutto è nato quando la naufraga si è specchiata: "Ci credo che Federico non si è presentato" ha detto ironica riferendosi al compagno con cui non ha avuto ancora modo di parlare durante una diretta del programma. Poi le confidenze con Laura e Nicolas che hanno rivelato il rapporto conflittuale con la propria fisicità e l'abitudine di truccarsi sempre, anche di notte, affinché chi dorme al suo fianco non la veda mai al naturale.

"Mi svegliavo la notte e andavo a truccarmi mentre dormiva, l'ho sempre fatto" ha ammesso Guendalina: "Ho proprio il terrore... Anche se ho la febbre e sono da sola, non mi vedrai mai senza trucco". Sbigottiti i compagni: "Tu hai un problema, le donne sono più belle senza trucco. Così vivi male..." ha commentato Vaporidis che le ha chiesto come, considerata l'abitudine, stia affrontando la vita sull'Isola che non le permette alcun vezzo. "Sto impazzendo infatti", la replica della concorrente, sincera nel rivelare una cosuetudine su cui il reality le sta permettendo di riflettere.