Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi vs Laura Maddaloni: è sfida fisica

La dodicesima puntata dell’Isola dei famosi apre con uno degli argomenti che più ha catturato il pubblico nella settimana: la tensione aperta tra Guendalina, Laura e Clemente.

Al centro della diatriba come di consueto il cibo: l’influencer avrebbe trovato un cocco decidendo di non condividerlo con i compagni. Una scelta che ha fatto infuriare la judoka, tra le due donne infatti i toni si sono alzati.

Ilary invita allora i coniugi Russo e la Tavassi ad un confronto aperto. La prima a dire la sua è Guendalina: “Io penso che Laura sia prevenuta nei miei confronti. Voi quando avete le stesse cose come il caffè a me non lo date, se non una volta che mi ha dato un goccio del suo Alessandro. Per quando riguarda pesci e conchiglioni abbiamo stabilito che chi trovava le cose erano di sua proprietà….Hanno esagerato con i toni, mi hanno detto le parolacce in aramaico antico! A me fanno paura, un pugile e una judoka. Io a parole posso parlare, ma se c’è da fare altro…”.

Ribatte Laura, indispettita non tanto del cibo ma dall’essere presa in giro dalla compagna: “E’ facile etichettare le persone, sono venuta vicino per dirti una cosa a bassa voce. Non mi interessa dei cocchi, ma di non essere presa in giro”.

Interviene anche Clemente, sottolineando come tutti i naufraghi siano tutti schierati contro Guendalina : “Quello che dice Guendalina è tutto falso. Ci sono 15 naufraghi e tutti sono contro di lei”.

Guendalina VS Laura, è sfida!

Ma nell’Isola non c’è tempo per le chiacchiere. Ilary invita le donne in un confronto finale, non più a parole, ma fisico.

E’ l’orologio honduregno, una sfida che mette in gioco resistenza, forza e strategia.

In palio 10 cocchi che diventeranno di proprietà esclusiva della vincitrice che potrà deciderne deliberatamente cosa farne, condividerli e tenerli per sé.

L’influencer non ci sta, lamentando come la sfida contro la judoka sia impari.

Ribatte Laura. “Ancora ma chi so Machiste? Peso meno di te! Però se vinco io li condivido, perché io sono così!”

La sfida, che consiste nello spingere un tronco parte, ma Guendalina cede nell’immediato.

Ilary propone allora un’altra manche.

Guendalina stavolta tiene duro e si fa valere, le due donne si scontrano incalzate dalle urla di incoraggiamento di Edoardo e Clemente.

Alla fine è Laura ad avere la meglio, che con smacco esterna la volontà di voler condividere i cocchi :“Io dividerò i tocchi e ne darò uno a Guendalina, che potrà metterlo ovunque”, rifacendosi al nascondiglio hot scelto dall’influencer per le pizzette nella sfida di lunedì.

Il video

In basso, il video della sfida tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi