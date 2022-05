Guendelina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi. C’entra la scarcerazione dell’ex Umberto D’Aponte?

Dopo la scelta di Alessandro di lasciare l’Isola dei Famosi un’altra clamorosa decisione arriva a spiazzare i telespettatori del reality. Anche Guendalina Tavassi nel corso della settimana esprime la sua volontà di abbandonare il gioco. Una scelta confermata anche nel corso della diretta.

Nel caso dell’ex gieffina la decisione è legata a motivi famigliari per la necessità di stare vicina ai suoi bambini: “Voglio tornare a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente. Vi ringrazio per l’opportunità è l’esperienza che porterò sempre nel cuore. Sai Ilary che ho delle cose veramente urgenti di forza maggiore devo assolutamente risolvere, i miei bambini mi stanno aspettando e ho il compleanno di Gaia dei 18 anni e non posso assolutamente mancare. Sarei voluta rimanere con tutto il cuore, ma non posso proprio”, spiega la romana. Anche questa volta la Blasi, dispiaciuta chiede conferma a Guenda della scelta: “Il mio cuore mi direbbe di restare qui ma non posso proprio devo tornare a casa dai miei figli, sai che hanno bisogno di me. Mi ero data questo tempo, non pensavo di arrivare fino a qui e avevo questo tempo per restare qui”, argomenta la Tavassi.

Una scelta di cuore

Persino Vladimir prega alla Tavassi di ripensarci. Interviene a sorpresa anche Luciano, il papà di Guendalina, a tentare di farle cambiare idea, rassicurandola sullo stato dei bambini, che sono stati affidati a lui durante la permanenza della ragazza in Honduras. Ma la Tavassi non vuole saperne: “Per me è stata una pugnalata sapere che avevano prolungato non potevo rimanere. Ho pianto tutte le notti pensando a questa scelta. Sai quanto tengo al programma ma devo risolvere altre situazioni che tu sai. Già io ci sono stata. Ci sono tante cose che tu sai di cui non posso parlare, ho pianto tutte le notti, era il mio sogno stare qui, vincere e stare con Edoardo”. Dice sibillina l’ex gieffina, probabilmente alludendo alla recente uscita dal carcere dell’ex marito, Umberto D’Aponte. Guendalina è irremovibile nonostante l’incitamento di tutti. Anche il fratello Edoardo arriva a supporto della sorella dicendo di comprendere, a malincuore, la sua volontà: “Guendalina se non ci fosse un problema che non va oltre le sue possibilità sarebbe rimasta oltre il Capodanno. Non posso cercare di convincerla perché so il motivo e non lo sa nessun altro”, spiega il videomaker, lasciando intendere che la decisione sia dettata da un cambiamento importante, quale l’uscita del carcere dell’ex marito, arrestato dopo la denuncia di Guendalina.