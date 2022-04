Isola, Gustavo svela i motivi dell'addio di Jeremias: "In Italia avrà una bella notizia"

(Nel video Gustavo parla di Jeremias)

Sono passati pochi giorni da quando Jeremias Rodriguez ha lasciato l'Isola e suo padre Gustavo non fa che ripensare alle ultime parole che si sono detti. A nulla sono serviti i suoi tentativi per convincere il figlio a restare, ma nonostante la mancanza che si fa sentire sempre più forte, comprende la sua scelta. "Rispetto la decisione che ha preso" ha detto a Clemente Russo, aggiungendo: "Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto".

Gustavo è già da due settimane su Playa Sgamada e con il figlio accanto sarebbe stato più semplice, ma non demorde: "Sono capace di andare avanti da solo, non è un problema. Tutta la mia vita è stata così". Poi commosso, parlando del figlio, ha svelato: "Quando è arrivato qui su Playa Sgamada l'ho visto preoccupato, me lo aspettavo. Non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere le mie emozioni con lui. Quando parlo della mia famiglia non freno le emozioni - ha spiegato in lacrime - Mi sarebbe piaciuto che restasse. Però il gioco è così, tutto cambia". A consolarlo sono proprio le parole del figlio: "Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia. Quindi sono felice per lui".

Quale sarà questa bella notizia? Il pensiero vola subito alla fidanzata Deborah Togni, a cui Jeremias ha dichiarato amore ogni giorno trascorso sull'Isola. Il fratello di Belen ha detto più volte di aver finalmente trovato un equilibrio grazie a lei, la donna della sua vita, con cui vorrebbe presto costruire una famiglia. Il momento giusto potrebbe essere arrivato.