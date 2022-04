Isola, il messaggio di Belen dopo la dichiarazione d'amore di papà Gustavo per Veronica

(Qui sopra il video con le dichiarazioni di Gustavo Rodriguez per la moglie)

Gustavo Rodriguez, naufrago sull'Isola insieme al figlio Jeremias, ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie Veronica Cozzani dopo che nei giorni scorsi ne aveva parlato molto. La mancanza di casa e delle persone amate inizia a farsi sempre più presente e ricevere dei regali solleva l'animo.

Il grande amore dei genitori dei fratelli Rodriguez

"Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all'inizio della giornata, vado a parlare con lei. L'ho conosciuta a lavoro. Nell'ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L'ho vista passare e mi sono perso", aveva spiegato durante gli ultimi giorni il naufrago.

"Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non ne abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l'unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla", una dichiarazione d'amore bellissima che ha commosso il pubblico e anche la stessa Veronica.

Durante la puntata di ieri sera Gustavo ha ribadito l'amore che prova per la moglie: "È il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l'uno per l'altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo".

Ad aggiungere lacrime su lacrime a questa dichiarazione ci ha pensato Cozzani che dallo studio ha risposto al suo Gustavo e gli ha ricordato quanto fosse orgogliosa di lui, di quanto sia innamorata: "Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose. Lui è così. È una persona saggia. Lui è il mio equilibrio, mi fa riflettere. Non è vero che solo io comando la famiglia. Lui aiuta gli altri, dà buoni consigli ed è un bravissimo papà. Ti amo tanto".

I due si sono dovuti salutare, ma le figlie da casa non hanno trattenuto la commozione.

Il messaggio di Belen e Cecilia per i genitori

Belen e Cecilia cercano sempre di rimanere aggiornate sull'andamento del loro papà e fratello sull'Isola e ieri sera non hanno potuto non condividere su Instagram un pensiero rivolto ai genitori e al loro grande amore.

Cecilia ha condiviso un post contenente il video della dichiarazione commentando con "Non ho niente da aggiungere" e Belen ha fatto la stessa cosa ma scrivendo "Vi presento i miei. Siete tutto per me". Le sorelle sono molto orgogliose della loro famiglia e quando possono non perdono l'occasione di ricordarlo.