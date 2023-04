Isola dei Famosi, malore per Helena Prestes

Helena Prestes ha avuto un malore a pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi. A causare quella che pare essere stata un'intossicazione alimentare sarebbero stati dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Cadonazzo che lei avrebbe mangiato. "Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza" ha raccontato Corynne Clery al resto del gruppo. E rivolgendosi alla modella: "Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?" ha aggiunto. "Mi sa che Helena ha preso un'intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare" è stato il commento di Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone. Diversa, invece, l'opinione di Pamela Camassa, secondo cui è stata l'eccessiva esposizione al sole ad averle causato il malore: "Ieri sera era bordeaux, secondo me ha preso un’insolazione", ha detto.

Poco dopo Helena si è ripresa: la produzione del reality ha sottoposto la modella a tutte le visite del caso consentendole poi di rientrare in gioco.

Chi è Helena Prestes

Helena Prestes nasce a San Paolo nel 1990 e, fin da bambina, la sua passione è lo sport, in particolare il basket. Gioca infatti per qualche anno ma, successivamente, la sua straordinaria bellezza viene notata da un agente di moda che decide di puntare su di lei. Dopo un casting per Lojas Renner, a San Paolo, Helena inizia così a lavorare come modella e a viaggiare per il mondo per posare per alcuni famosi brand. Per lavoro si trasferisce a Milano dove, oltre al basket, coltiva anche la passione per lo yoga, di cui diventa insegnante. Gestisce inoltre un blog sul suo sito ufficiale in cui spesso racconta la sue esperienze. A Pechino Express 2022 Helena Prestes ha formato la coppia “Italia-Brasile” insieme alla modella triestina Nikita Pelizon.