Isola dei Famosi, Helena Prestes in lacrime: "Voglio andare via, così è pesante"

"Non ce la faccio più": in preda al più totale sconforto, Helena Prestes è crollata in lacrime. "Mi sento debole, senza forze, sento che queste persone non mi conoscono mi hanno attaccato giudicato perché vogliono nominarmi" ha detto la modella, da giorni al centro di varie discussioni con i compagni. Il picco durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, quando le Chicas l'hanno accusata di controllare ogni loro mossa e anche Cristina Scuccia, con cui pareva aver stretto una bella amicizia, ha avuto da ridire sui suoi modi.

In questi giorni sono arrivate altre incomprensioni: "Penso che voglio andare via, così è pesante" ha detto piangendo ad Alessandra Drusian: "Mi sento sola e non posso essere me stessa perché pensano che sto recitando". Poi, ancora, lo sfogo con Corinne: "Mi hanno giudicata", ha rimarcato, convinta di essere ormai osteggiata da tutto il gruppo. In questi giorni, in effetti, gli scontri sono avvenuti un po' con tutti, da Marco Mazzoli che ha parlato del suo bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione a Fiore Argento, certa Helena che sia una persona arrogante e ignorante: "Quando non ha argomenti, mi insulta a caso", ha affermato. Al momento pare che la concorrente sia preda di una grande amarezza: ora si vedrà se con i compagni troverà finalmente un punto di incontro che scacci l'idea di abbandonare il gioco.

(Di seguito lo sfogo di Helena Prestes)